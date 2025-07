annuncio ufficiale dell’adattamento anime di lollipop chainsaw. Il celebre videogioco Lollipop Chainsaw, apprezzato per il suo stile unico e la narrazione originale, sta per tornare in una nuova forma. Dopo più di dieci anni dalla sua uscita, si prepara a fare il suo debutto anche nel mondo dell’animazione, con un adattamento che promette di portare nuovamente sullo schermo le avventure della protagonista Juliet. La notizia ha suscitato grande interesse tra fan e appassionati del genere, desiderosi di scoprire come questa trasposizione possa reinterpretare il titolo originale. lollipop chainsaw: dal videogioco all’anime. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Il ritorno scioccante del gioco più crudo del 2012 con un anime