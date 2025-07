Il rapper Willie Peyote al concerto | Stop al genocidio a Gaza Poi critica Spotify | Investe in droni militari – Video

"Tutti gli artisti giustamente si schierano per dire di fermare il genocidio a Gaza, però nessuno dice mai un cazzo su Spotify ". Willie Peyote, al concerto di Napoli, ha criticato duramente il magnate di Spotify, Daniel Ek, che ha investito 600 milioni di euro nella start-up di tecnologia militare anglo-tedesca Helsing. Il rapper ha aggiunto che "se siete al mio concerto sapete da che parte sto. Mi chiedo perché il nostro governo non faccia un cazzo".

