Il rapinatore dei tassisti bloccato a Torino Barriera di Milano ha anche sferrato due coltellate a un carabiniere

Nella prima serata di ieri, mercoled√¨ 23 luglio 2025, i carabinieri del nucleo radiomobile di Torino hanno arrestato un italiano di 35 anni senza fissa dimora, nullafacente e tossicodipendente, che poco prima un gruppo di tassisti aveva riconosciuto, grazie alla sua foto che era stata fatta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Il rapinatore dei tassisti bloccato a Torino Barriera di Milano, ha anche sferrato due coltellate a un carabiniere - Fortunatamente il militare dell'Arma è riuscito a difendersi e a non riportare danni. Scrive torinotoday.it

