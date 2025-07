Il procuratore Giannella in Commissione Antimafia | Voti venduti per 20 euro ma nessuno denuncia

"Il decadimento morale della popolazione che vende facilmente il proprio voto con 20-25 euro, aliena il diritto fondamentale dell'essere cittadino, ovvero esprimere liberamente una propria preferenza" e tutto ciò "è deprimente". A parlare è il coordinatore della Dda di Bari, il procuratore.

Il procuratore della Dda di Bari in Commissione Antimafia: "Assuefazione sociale ai clan e voti venduti per 20 euro" - “Il decadimento morale della popolazione che vende facilmente il proprio voto con 20-25 euro, aliena il diritto fondamentale dell'essere cittadino, ovvero esprimere liberamente una propria preferenza” e tutto ciò “è deprimente”.

