Il prezzo del PUN oggi 24 Luglio 2025 | andamento e variazioni orarie

Il valore del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) registrato oggi, 24 Luglio 2025, è pari a 116,47 €MWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, 23 Luglio 2025, si osserva che il prezzo minimo è stato di 108,06 €MWh (alle ore 3), mentre il prezzo massimo ha raggiunto 140,42 €MWh (alle ore 20). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne e del primo mattino (in particolare tra le 3 e le 6), mentre il picco di costo si è verificato nelle ore serali, tra le 19 e le 22. Questo andamento evidenzia l’importanza di una gestione attenta dei consumi, soprattutto per chi aderisce a tariffe indicizzate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi 24 Luglio 2025: andamento e variazioni orarie

