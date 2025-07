il prezzo del gas per le famiglie oggi 24 luglio 2025

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di gas consente di stimare con maggiore precisione la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o offerte piĂą convenienti. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 24 Luglio 2025 è fissato da ARERA in 0.460601 €Smc. A questa cifra si sommano i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

