Daniele Maria Angelini a "cuore aperto", ad un mese dall’investitura come presidente della Recanatese. Soddisfatto di come sta procedendo il mercato? " Cianni sta facendo un buon lavoro con le risorse che ha a disposizione. Abbiamo già una rosa di 18 nomi a cui dobbiamo aggiungere dei giovani che reputiamo di grande interesse. Non nascondo però qualche rimpianto". Ossia? "Mi sarebbe piaciuto parecchio portare Diop, le cui qualità tecniche non si discutono ma le esigenze familiari hanno prevalso preferendo un club del Nord (il S.Angelo Lodigiano ndr). Abbiamo fatto un tentativo anche con un altro ex civitanovese, Edoardo Rossetti, ma l’Ascoli, che detiene la proprietà , ha scelto per ora di tenerlo con sé". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il presidente Angelini. "Che colpi. Domizi e Lovotti»