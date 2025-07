Il paradosso dell’esame di Stato | 99% promossi ma 44% incompetenti Lettera

Inviata da Enrico Fortunato Maranzana - Un buon padre di famiglia osserva i fatti, ne valuta le contraddizioni e, se necessario, interviene per correggere ciò che non funziona. Applicando questo principio alla scuola emerge una contraddizione evidente: negli ultimi tre anni il 99% degli studenti ha superato l’esame di Stato, ma le rilevazioni INVALSI mostrano che solo il 66% ha raggiunto le competenze minime in italiano e matematica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: esame - paradosso - stato - promossi

Ma questa moda di non presentarsi all’orale dell’Esame di Stato per protesta… contro la stessa legge che permette di essere promossi anche senza farlo? Paradossale. Bene ha fatto il ministro Valditara: ora se non sostieni l’orale, sarai bocciato. Regole chiar Vai su Facebook

Maturità 2025: l'esame che promuove tutti con voti sempre più alti: una prova anacronistica che ha perso la sua funzione selettiva?; Maturità , il paradosso della Buona scuola: essere bocciati agli esami è venti volte meno probabile che non es…; Si può essere bocciati alla Maturità ? Perché è molto difficile.

DECRETO SCUOLA/ Esame di Stato e tutti promossi, il 6 politico non si ... - L’esame di Stato del secondo ciclo e di terza media cambia se il 18 maggio si torna in classe oppure no. Secondo ilsussidiario.net

Esame di stato promosso. Le tracce più “polverose” sono state le ... - Sulle tracce dell’esame di stato di oggi direi, in generale, bene, meglio degli anni scorsi. Riporta ilfoglio.it