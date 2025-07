Il padre di Kevin Laganà | A Brandizzo li hanno uccisi non mi arrenderò mai

Vercelli, 24 luglio 2025 – Aspetta di leggere le carte Massimo Laganà, padre di Kevin, che aveva 22 anni ed è la vittima più giovane nella strage di Brandizzo (Torino), 5 operai rimasti uccisi sui binari della ferrovia, nella notte tra il 30 e il 31 agosto 2023, travolti da un treno che viaggiava a 160 chilometri all’ora. Caduta l’accusa iniziale di omicidio volontario, contestati i reati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Perché quel treno poteva deragliare. “Non vedo assolutamente ridimensionata la portata dell’inchiesta, anzi”, è l’analisi di Enrico Calabrese, l’avvocato che assiste la famiglia Laganà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il padre di Kevin Laganà: "A Brandizzo li hanno uccisi, non mi arrenderò mai”

