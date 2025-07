il nuovo favoloso e straziante album di van morrison

Van Morrison, detto Van the Man, nordirlandese di ottant’anni da compiere il 31 agosto, è uno dei più grandi cantautori della storia, assieme a Bob Dylan e a pochi altri del suo livello. Ha scritto canzoni stratosferiche e ha pubblicato album formidabili, soprattutto alla fine degli anni Sessanta e nei Settanta. La “Gloria” che quelli della mia età hanno ascoltato dagli U2 nei loro primissimi live è sua, quando era il leader dei Them, band di Belfast con pronome di genere non binario. Impossibile, invece, stare dietro i suoi più recenti, spesso stravaganti, progetti musicali, sempre più arrabbiati e risentiti col mondo intero, tanto da contenere deliri anti vaccini e altre teorie del complotto (Morrison non si è lasciato sfuggire nemmeno una temporanea infatuazione per Scientology). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

