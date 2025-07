Il nodo delle liste di attesa Scatta la diffida alle Asl basta con l’overbooking

Perugia, 24 luglio 2025 – “L’ overbooking non serve a risolvere il problema delle liste d’attesa. Il sistema, mutuato dal settore aereo e alberghiero, prevede la prenotazione di un numero di prestazioni specialistiche superiore a quelle effettivamente disponibili ed è stato introdotto in tutte le aziende sanitarie umbre all’inizio dell’anno per fronteggiare la mancata presentazione dei pazienti agli appuntamenti prenotati (il cosiddetto no show). Gli effetti? Medici costretti a lavorare di piĂą, qualitĂ e sicurezza delle cure a rischio, attese piĂą lunghe per i pazienti e quindi aumento dell’aggressivitĂ negli ambulatori”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il nodo delle liste di attesa. Scatta la diffida alle Asl, “basta con l’overbooking”

