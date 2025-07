Il Nervi International Ballet Festival 2025 saluta il suo pubblico con il Gala Mario Porcile

Dopo un mese di grande danza, il Nervi International Ballet Festival arriva al suo spettacolo conclusivo con il Gala Mario Porcile, un omaggio al fondatore e alla storia del festival pensato da Jacopo Bellussi, con la consulenza di Maina Gielgud, celebre Ă©toile internazionale.Nel corso del Gala. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In scena a Genova nell'ambito del Nervi International Ballet Festival, Lucia Lacarra Ballet presenta "Lost Letters". L’articolo su www.dancehallnews.it Vai su Facebook

