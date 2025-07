Il neo arrivato Samuele Neglia Maceratese e Recanatese gettano le basi

"Mi affascina l'idea del calcio di Possanzini e lavorare con lui, ho ricevuto back positivi e anche questo aspetto ha fatto la differenza nella scelta". Da ieri l'attaccante esterno Samuele Neglia ha iniziato a scoprire il sistema di gioco della Maceratese. "Sono incuriosito – aggiunge – a iniziare questo percorso tecnico". Neglia, nella sua carriera c'è tanta C, come si fa a calarsi nella D che ha frequentato poche volte quando ha giocato con Sapri, Viterbo, Bari e Scafatese? "La differenza – spiega – è l'impatto nella categoria in cui non devono mancare l'umiltà , lo spirito di sacrificio per sé e soprattutto per la squadra.

