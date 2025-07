Il Napoli è un cantiere serve umiltà | anche alcuni calciatori si sono fatti prendere dall’euforia dei tifosi Repubblica

Il Napoli ha perso l’amichevole estiva contro l’Arezzo 2-0. Questo ha destato diverse critiche da parte dei tifosi, alcuni di essi hanno smesso di parlare di “triplete” per la prossima stagione. Gli azzurri sono ancora in ricostruzione, c’è ancora tanto lavoro da fare in vista dell’inizio di campionato e il tecnico Conte ha bisogno del tempo necessario. Questo Napoli è ancora in ricostruzione, a Conte serve il tempo necessario. Scrive Marco Azzi sull’edizione napoletana di Repubblica: Tutti giĂą per terra: squadra e tifosi. Non guasta mai un bagno di umiltĂ e l’inatteso scivolone nel debutto con l’Arezzo avrĂ di conseguenza per il Napoli un effetto collaterale positivo, ammesso che dopo una settimana scarsa di lavoro ce ne fosse bisogno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli è un cantiere, serve umiltĂ : anche alcuni calciatori si sono fatti prendere dall’euforia dei tifosi (Repubblica)

Accoltellamenti Napoli, Prefetto: “Serve sussulto di coscienza nell’educare i figli” - Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato d’urgenza un Comitato per l’ordine e la sicurezza all’indomani dei due accoltellamenti avvenuti in poche ore in pieno centro cittadino, che hanno visto come protagonisti alcuni minorenni.

Napoli, Conte: "Ora serve finire il lavoro. I tifosi mi chiedono se resto? No, dello Scudetto. Il resto è noia" - Il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro il Genoa.

Cosa serve all'Inter per vincere lo scudetto (e beffare il Napoli) - Il pareggio del Napoli contro il Genoa ha riacceso le speranze scudetto dell'Inter. I nerazzurri, grazie al successo sul campo del Torino, si sono infatti portati ad appena un punto di distanza dagli azzurri a due gare dal termine del campionato.

Napoli, furti e risse al lido delle Monache: interviene la polizia; Ercolano aggressione e violenza nei negozi: «Ora basta, serve l’Esercito»; B&b e Case Vacanza a Napoli: Serve una task force per i controlli, ci sono troppe illegalità .

