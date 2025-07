Napoli, 24 luglio 2025 – Il Napoli non vuole fermarsi qua e dopo aver chiuso gli acquisti di De Bruyne, Beukema, Lang e Lucca è sulle tracce di un altro esterno d'attacco. L'obiettivo di Manna e De Laurentiis è chiaro: dare profondità alla rosa di Antonio Conte, che quest'anno sarà impegnata in tre competizioni. Per questo, se il Napoli vuole essere competitivo in tutti i fronti deve cercare giocatori di qualità che possano alzare ulteriormente il livello di una squadra già fortissima. Per quanto riguarda il nuovo portiere è fatta per Vanja Milinkovic-Savic, con l'ufficilità attesa a breve, mentre per il nuovo rinforzo offensivo la strada è ancora un po' in salita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Napoli continua la ricerca dell'esterno. Dan Ndoye è il preferito, Manna punta anche a Sterling