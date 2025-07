Il mondo del wrestling è in lutto | Hulk Hogan è morto a 71 anni

Baffi biondi a ferro di cavallo, la bandana e il grido di battaglia: “ Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you? “. Hulk Hogan ha rappresentato per tanti negli anni ’80 una vera e propria icona della WWE, World Wrestling Entertainment (lotta), e purtroppo quest’oggi si deve piangerne la scomparsa a 71 anni. Lo ha reso noto TMZ Sports, riportando poi che i soccorritori sarebbero stati chiamati giovedì mattina nell’abitazione del lottatore a Clearwater, in Florida, per un arresto cardiaco. Fonti americane, infatti, riferiscono che diverse auto e ambulanze erano presenti in loco. Non sono state fornite ulteriori informazioni a riguardo, ma si ipotizza che la causa del decesso sia stato un attacco cardiaco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il mondo del wrestling è in lutto: Hulk Hogan è morto a 71 anni

