Il mito delle Janare nel centro storico De Cristofaro | Rispettiamo la tradizione senza americanate

Tempo di lettura: 2 minuti Torna in piazza il mito delle Streghe in una tre giorni all’insegna di alcuni dei riferimenti piĂą forti della antropologia culturale sannita. In centro storico nelle serate di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 rivivrĂ , con scenografie, costumi e musiche il riferimento alla tradizione popolare per eccellenza della storia cittadina per iniziativa di Sannitamania che ha promosso una suggestiva ricostruzione della CittĂ delle Streghe che si ritrovavano attorno al Noce in danze sfrenate. Dalla ritualistica legata alle Janare, alla cultura contadina, al rito del sale, alle torture. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

