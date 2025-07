Il litigio le coltellate e le fiamme Poi l’incendio per cancellare le tracce

Sesto San Giovanni (Milano), 24 luglio 2025 – Il corpo è stato trovato prono sul telaio del letto, di traverso e con le gambe penzolanti: le fiamme hanno divorato il materasso e completamente carbonizzato il cadavere, rendendolo irriconoscibile. Morto incendio via Fogagnolo Sesto - 23Luglio 2025 - foto spfansa Saranno gli accertamenti della Scientifica a dare certezze sull’identitĂ , anche se gli investigatori della Squadra mobile non sembrano avere dubbi: si tratta di un sessantenne di origini turche e con cittadinanza italiana, residente a Milano. PerchĂ© ieri notte era nel monolocale al piano terra di via Fogagnolo 130 a Sesto San Giovanni? A svelarlo è stato l’affittuario dell’appartamento non lontano dal centro storico, uno studente universitario fuorisede della Bicocca: rintracciato in mattinata, il ventenne, che lo scorso weekend è tornato a casa al Sud per trascorrere un paio di mesi di vacanza in concomitanza con la sospensione estiva delle lezioni, ha riferito di aver lasciato in uso l’abitazione al conoscente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il litigio, le coltellate e le fiamme. Poi l’incendio per cancellare le tracce

In questa notizia si parla di: fiamme - incendio - litigio - coltellate

