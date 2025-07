AGI - Si chiama lacrosse, è uno sport di squadra dove i giocatori, utilizzando una speciale racchetta triangolare con tele alle estremitĂ , cercano di imbucare la palla nella porta avversaria. Una sorta di “hockey aereo”, secondo sport nazionale in Canada dopo l’hockey su ghiaccio. Il lacrosse alle Olimpiadi di Los Angeles debutterĂ nella versione “Sixes” (sei), a differenza di quella tradizionale che è con 10 giocatori per il settore maschile e 12 per quello femminile. PiĂą che un vero e proprio debutto - dei cinque sport sarĂ solo per flag football e squash - è un ritorno dopo le prime due apparizioni nella versione originale nelle edizioni del 1904 e 1908. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il lacrosse italiano è pronto a stupire alle Olimpiadi