Il Giro d’Italia ciclostorico passerà da Montecchio.

Doppia presenza tra i primi 10 per la formazione Under 23 del Velo Club Reggio Beltrami Tsa La Risorsa Umana (foto) nella Schio-Pasubio, che ha pure toccato i luoghi della Grande guerra. Il lavoro della squadra si è concretizzato con il 5° posto di Jacopo Pignatti e il 9° di Riccardo Drei in una gara selettiva di 133 km, disputata alla media di 42 kmh, con 168 partenti e 84 arrivati. A incorniciare il buon periodo del Velo Club, il 4° posto di Simone Magnani nella prova valida per il campionato italiano mtb-xco categoria U23 a Tabiano Terme (Parma). Nel frattempo è stato divulgato il percorso della 12ª prova del Giro d’Italia ciclostorico, che toccherà anche il nostro territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

