Il giallo di Erika uscita per il karaoke e mai tornata a casa | introvabili borsa e cellulare Ha incontrato qualcuno prima di morire?

Pantigliate (Milano) – Restano introvabili il telefono e la borsa di Erika Ferini Strambi, la 53enne dipendente dell'area risorse umane di Luxottica scomparsa nella notte tra il 5 e il 6 luglio, dopo una serata trascorsa in una pizzeria-karaoke di Segrate, e ritrovata senza vita il 16 luglio nei campi di mais tra Pantigliate e Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. Sul luogo del tragico ritrovamento sono tornati oggi pomeriggio i carabinieri del nucleo operativo di Milano, per cercare - con il supporto del comune nello sfalcio delle piante alte  - gli effetti personali che ancora mancano all'appello.

