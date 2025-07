Il Generale Iannacci pianta tende in Irpinia verso le Regionali.

Tempo di lettura: 3 minuti “ Andiamo incontro ad una campagna elettorale dura in una Regione fondamentale come la Campania, scacchiera nazionale, e il Generale Iannacci non farà mancare la sua presenza nei prossimi mesi”. Così Sabino Morano, vicecommissario della Lega, nel presentare in conferenza stampa ad Avellino il primo Team Vannacci nato in In Irpinia, già nato da diverse settimane e intitolato al filosofo Giambattista Vico per volontà dei suoi fondatori, in omaggio alla massima vichiana “verum esse ipsum factum”. Sulla scia delle direttive proposte dal movimento “ Il Mondo al Contrario”, hanno già dato adesione al team, tra gli altri il prof. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

