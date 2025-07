Il garantismo di Matteo Renzi | Ma lasciamo lavorare i giudici

Roma, 24 luglio 2025 – Come legge quello che sta succedendo da Milano alle Marche, da Sala a Ricci? Le sembrano inchieste fondate su teoremi piĂą che su fatti-reati? “Da quello che si legge dalle carte io non vedo giro di tangenti o reati evidenti – avvisa netto Matteo Renzi, da sempre schierato sul fronte del garantismo –. In piĂą conoscendo Sala e Ricci, non ho dubbi su di loro. Però dico a tutti: calma, è solo un avviso di garanzia. La politica deve imparare a rispettare i magistrati e ad aspettare le sentenze continuando a lavorare. Oggi è indagato Sala, è indagato Ricci. Ma sono indagati anche Meloni, Piantedosi, Nordio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il garantismo di Matteo Renzi: “Ma lasciamo lavorare i giudici”

Condivido parola per parola le dichiarazioni di @matteorenzi. Il garantismo è il pilastro di una democrazia matura e non si pratica a targhe alterne solo quando conviene ai propri amici Vai su X

Un Paese civile è un Paese in cui le sentenze si fanno nelle aule giudiziarie e il garantismo si applica a tutti, avversari e amici. Noi siamo dalla parte della giustizia, non del giustizialismo. Per questo diciamo a Beppe Sala: vai avanti. Noi non siamo come quelli Vai su Facebook

