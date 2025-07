Il fondo per le vittime dell' usura e della mafia servirà a finanziare in parte le Olimpiadi Milano-Cortina

Soldi dal fondo di solidarietĂ per le vittime di mafia, usura e orfani di femminicidio saranno destinati alla sicurezza durante le Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina. La Camera dei Deputati, giovedì 24 luglio, ha respinto tre emendamenti delle opposizioni che avrebbero modificato un articolo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: fondo - vittime - usura - mafia

Più risorse per le vittime di reato: il comune rifinanzia il fondo - Il Comune di Modena rifinanzia con ulteriori 10.000 euro il Fondo di risarcimento a sostegno delle vittime di alcune fattispecie di reato, confermando l’impegno dell’Assessorato alla sicurezza urbana integrata e alla coesione sociale a garantire vicinanza, protezione e un supporto concreto ai.

Fondo statale per le donne vittime di violenza, l'affondo dei sindacati: «Nelle Marche coperta solo la metà del fabbisogno» - ANCONA – Il contributo statale per le donne vittime di violenza nella Regione Marche copre solo la metà del fabbisogno.

Rinnovato il fondo anti truffe. Rimborsi alle vittime over 65 - Il Comune di Calderara di Reno ha nuovamente sottoscritto fino al 2027 il protocollo d’intensa con Cna pensionati e organizzazioni sindacali per il sostegno agli over 65 vittime di furti, truffe, estorsioni e rapine.

Il fondo per le vittime dell'usura e della mafia servirà a finanziare (in parte) le Olimpiadi Milano-Cortina; Fondo vittime mafia, estorsione, usura, reati violenti e orfani per crimini domestici; L’antimafia fasulla, 43 milioni del fondo “vittime dei clan” ai giochi di Milano-Cortina.

Fondi revocati a vittima del racket, udienza slitta al 2027 - Non si deciderà prima del 2027 la causa che contrappone Maurizio Di Stefano, ex libraio vittima del racket in Sicilia e ora ristoratore a Bologna, allo Stato italiano. Riporta msn.com

Consap: Sanasi d'Arpe, in 2024 Fondo Mafia ha indennizzato 465 vittime ... - Nel 2024 il Fondo per le vittime di reati di mafia, estorsione, usura, reati violenti e orfani per crimini domestici "ha indennizzato ben 465 vittime di ... Secondo borsaitaliana.it