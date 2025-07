Il Film Festival della Lessinia aderisce alla campagna R1PUD1A di Emergency | un messaggio contro la guerra

Il Film Festival della Lessinia (FFDL) ha comunicato di unirsi ufficialmente alla campagna “R1PUD1A” di Emergency, accogliendo l'invito dell'AFIC (Associazione Festival Italiani di Cinema) per ribadire il ripudio della guerra sancito dall’articolo 11 della Costituzione Italiana: «L'Italia ripudia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: festival - film - lessinia - campagna

