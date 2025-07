Il duro mestiere dell' influencer Cosa cambia con le nuove regole

AGI - D'ora in poi quello dell' influencer sarĂ un lavoro con regole e responsabilitĂ precise. L' Agcom ha infatti colmato una lacuna importante approvando una serie di disposizioni che equiparano i " creatori di contenuti " piĂą seguiti a veri editori, con tutti gli oneri che ne conseguono. Si chiude così un'era di deregolamentazione, aprendo un nuovo capitolo per il mondo digitale. Approvate le linee guida e il codice di condotta. Il Consiglio dell'AutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni ha dato il via libera definitivo, nella riunione del 23 luglio, a un pacchetto di norme atteso da tempo: le " Linee guida e il Codice di Condotta per gli influencer ". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il duro mestiere dell'influencer. Cosa cambia con le nuove regole

Divorzio Ferragni-Fedez, parla l’avvocata della influencer: «Condizioni più complesse di come si dice». Le concessioni fatte da lei, le regole sui figli - La fine ufficiale del matrimonio tra Chiara Ferragni e Federico Lucia, al secolo Fedez, è stata raccontata con troppe «semplificazioni», secondo l’avvocata Daniela Missaglia, che ha assistito l’imprenditrice nel divorzio.

La carestia a Gaza, bambina annega davanti ai bagnanti, le nuove regole per Chiara Ferragni (e gli influencer) e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è venerdì 25 luglio 2025.

Multe fino a 600 mila euro, le nuove regole dell’Agcom per gli influencer: ecco cosa cambia e a cosa fare attenzione - Sarà l’“effetto Ferragni”, sarà che il far west sui social è arrivato ad un punto di non ritorno. Fatto sta che l’ Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, il 23 luglio ha varato il Codice di condotta per gli influencer e le cose, se i controlli saranno davvero stringenti, rischiano di cambiare il lavoro dei content creator.

