Il docente di sostegno diventa docente per l’inclusione | cosa cambia con la proposta di legge della Lega?

E' stato avviato in Commissione Cultura alla Camera l’esame della proposta di legge presentata dalla Lega che introduce il "docente per l’inclusione", termine che vuole sottolineare il valore pedagogico e formativo di questa figura, che opera in sinergia con i docenti curricolari per promuovere strategie didattiche inclusive. Ne abbiamo parlato durante una diretta con Evelina Chiocca (Osservatorio 182) e Walter Miceli (Anief). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“Non più docente di sostegno, ma docente per l’inclusione”. Parte alla Camera l’esame della proposta di legge della Lega. Cosa è previsto. TESTO - Inizia, in Commissione Cultura alla Camera, l'esame della proposta di legge, presentata dalla Lega, che introduce una novità significativa nel panorama scolastico: la sostituzione della qualifica di docente di sostegno con quella di docente per l’inclusione.

La Lega cambia lingua sulla disabilità. Addio prof di sostegno: «É ora di chiamarlo docente per l’inclusione» - Alla Camera inizia l'iter di una proposta di legge per modificare la dicitura che indica i docenti che assistono gli studenti con disabilità L'articolo La Lega cambia lingua sulla disabilità. Da msn.com

Verso il docente per l’inclusione: perché non trasformare l’inclusione scolastica in una vera e propria materia curricolare trasversale? Lettera - La recente proposta di legge avanzata dalla Lega, attualmente all’esame della Commissione Cultura della ... Scrive orizzontescuola.it