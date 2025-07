Il delitto di Quarrata Mio cognato aveva paura Lui gli chiedeva solo soldi

Agliana (Pistoia), 24 luglio 2025 – Aveva paura Salvatore Blandino. Di quel figlio che gli chiedeva continuamente soldi, e che nel tempo era diventato così problematico. A raccontarlo è il cognato della vittima, Vito Di Dolce, marito della sorella di Blandino, Maria, che vive a Prato. L’altra, Ausilia, è rimasta ad Agrigento, la cittĂ di origine della famiglia. “Mio cognato Salvatore aveva paura di suo figlio Giuseppe e me lo diceva – racconta Di Dolce – Mi diceva che gli chiedeva continuamente soldi. ’Vedrai, un giorno arriva e mi ammazza’, diceva Salvatore. I rapporti con la famiglia si erano guastati da tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il delitto di Quarrata. “Mio cognato aveva paura. Lui gli chiedeva solo soldi”

