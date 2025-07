Il Csm approva la pratica a tutela di Raffaele Piccirillo | Dal Guardasigilli affermazioni gravi

AGI - La pratica a tutela di Raffaele Piccirillo - il sostituto procuratore della Cassazione attaccato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio per un intervento sul caso Almasri - è stata approvata dal plenum del Csm a maggioranza con 5 voti contrari (quelli dei consiglieri laici di centrodestra Aimi, Bertolini, Bianchini, Eccher e Giuffrè). Unica astenuta la consigliera togata Bernadette Nicotra che non aveva firmato la richiesta di apertura della pratica. Il Consiglio superiore della magistratura "rileva la gravità delle affermazioni rese dal ministro della Giustizia - si legge nella delibera - per il loro potenziale impatto sulla fiducia dei cittadini nella funzione giudiziaria; ritiene che esse siano idonee a condizionare il sereno e indipendente esercizio della giurisdizione; afferma, pertanto, la necessità, nell'ambito dei propri compiti costituzionali, di tutelare il prestigio dell'ordine giudiziario, rinnovando il richiamo al rispetto dei principi di autonomia, indipendenza e leale collaborazione tra i poteri dello Stato". 🔗 Leggi su Agi.it

