Il catanese Gaetano Mirabella da Alcatraz a Miami | per il rientro in Italia serve l' ok del giudice

Il consolato italiano a Miami è riuscito a far trasferire nel centro Ice di Krome (Miami) i due connazionali Fernando Eduardo Artese e Gaetano Cateno Mirabella Costa che per alcuni giorni sono stati detenuti a "Aligator Alcatraz": lo riferisce la Farnesina in una nota. Le famiglie sono state. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: miami - gaetano - mirabella - alcatraz

Il Consolato italiano a Miami è riuscito a far trasferire nel centro Ice di Krome (Miami) i due connazionali Fernando Eduardo Artese e Gaetano Cateno Mirabella Costa che per alcuni giorni sono stati detenuti a 'Alligator Alcatraz'. Lo riferisce la Farnesina in una Vai su Facebook

Trasferiti da Alligator Alcatraz a Miami Gaetano Mirabella Costa e l'altro italiano @TgrRai Vai su X

Trasferiti da Alligator Alcatraz a Miami Gaetano Mirabella Costa e l'altro italiano; Il catanese Gaetano Mirabella da Alcatraz a Miami: per il rientro in Italia serve l'ok del giudice; Usa, trasferiti a Miami i due italiani detenuti ad Alligator Alcatraz.

I due italiani detenuti a Alligator Alcatraz trasferiti in un centro a Miami: cosa succede ora a Fernando Eduardo Artese e Gaetano Cateno Mirabella... - Sollievo per Fernando Eduardo Artese e Gaetano Cateno Mirabella Costa, i due connazionali detenuti per diversi giorni ad Alligator Alcatraz, la struttura ... Si legge su msn.com

Trasferiti i due italiani detenuti ad Alligator Alcatraz, l’annuncio della Farnesina: sono a Miami - Gaetano Mirabella Costa e Fernando Eduardo Artese rimangono detenuti per questioni legate alle pratiche di immigrazione ma sono stati trasferiti ora nel ... Lo riporta fanpage.it