Il campione di MotoGp ora fa il dj E suona in Trentino

Dai podi della MotoGP al palco del tendone feste: Marco Melandri, uno dei volti piĂą noti del motociclismo italiano, sabato sera salirĂ in consolle a Grigno per una serata che si preannuncia esplosiva. L’ex pilota – vincitore del Mondiale 250 nel 2002 e protagonista per anni tra i grandi della. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: motogp - campione - suona - trentino

Clamoroso MotoGP, il campione del mondo lascia a fine stagione: tifosi increduli - Arriva una notizia clamorosa all’interno del paddock della MotoGP: il pilota campione del mondo potrebbe lasciare a fine stagione.

Valentino Rossi, il retroscena commuove: il dolore è ancora vivo per l’ex campione di MotoGP - Valentino Rossi ha ripercorso la sua formidabile carriera in un’intervista con Giacomo Poretti: il racconto commuovente del Dottore.

MotoGP, strappo tra il campione del mondo Martin e l'Aprilia. "C'è la clausola": cosa succede ora - Lo spagnolo si è riservato il diritto, messo nero su bianco nel contratto, di valutare le prestazioni della moto prima di prolungare l'accordo anche nel 2026

?? Dalle piste alle console: Marco Melandri fa ballare Grigno.

Il campione di MotoGp ora fa il dj. E suona in Trentino - L’appuntamento è fissato per sabato 27 luglio, nel piazzale delle ex scuole elementari, dove alle 21 prenderà vita il “race party”: ad aprire e chiudere la serata ci sarà Bert, mentre il momento clou ... Secondo trentotoday.it