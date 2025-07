Il bus di linea? A Como si prenota e arriva a domicilio | ecco il nuovo servizio Flex di Asf

Como, 24 luglio 2025 – Asf inaugura il servizio di fermata del bus su chiamata, personalizzabile e prenotabile fino a un'ora prima del passaggio. Presentato questa mattina, sarà attivo a partire dall'8 agosto, ogni venerdì, sabato e domenica, dalle 21 all’1 di notte. Si tratta del nuovo servizio Flex Urbano, che rientra nel pacchetto di innovazioni Asf For You, il cui obiettivo è "offrire soluzioni moderne, personalizzate ed efficienti per la mobilità quotidiana dei cittadini", pensato e realizzato in collaborazione con l’Agenzia Trasporto Pubblico Locale di Como-Lecco-Varese. Grazie a questa novità , gli utenti potranno prenotare la propria corsa scegliendo liberamente orario, punto di partenza e destinazione, tra le fermate delle linee urbane 2, 7, 8 e 11. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

