Il mercato del Napoli è partito in quarta ed è stato molto specifico, diremmo quasi puntiglioso su certi aspetti. Di fatto Milinkovic-Savic sarĂ il secondo di Meret e si sa da una settimana, ma ancora non è a Dimaro e non ha svolto visite. Si va piano e certosini. Diverso è il discorso che riguarda l’ala sinistra: preso Lang e compreso che Lookman non farebbe al caso del sistema voluto da Conte (nonostante sia il migliore in circolazione in termini di reti e assist ndr) l’obiettivo principale è di gran lunga Ndoye. Il Bologna sembrerebbe aver smussato – e menomale – le richieste sulle cifre, il Napoli è arrivato a 40 milioni totali bonus compresi ma comunque non sembra andar bene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Bologna rifiuta l’ultima offerta, il Napoli prepara un ulteriore rilancio per Ndoye (Di Marzio)