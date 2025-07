Il biennio di sangue Il libro del procuratore sulle bombe 1993 e 1994

"Il 90% del libro è centrato sul sintetizzare le verità accertate", perché è "importante conservare la memoria, ricostruire le istanze, in modo che si sappia, si mantenga vivo il ricordo e si crei una sorta di monito per le future generazioni", il resto del volume è "sui quesiti ancora senza risposta. Senza una verità completa non ci può essere giustizia. Ed è un obiettivo che dovrebbe spingere a cercare la verità, sia da parte della giustizia sia da parte degli storici". Lo ha detto il procuratore capo di Prato Luca Tescaroli presentando il suo libro ‘ Il Biennio di sangue 1993-94 ’, ieri pomeriggio a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Il biennio di sangue" . Il libro del procuratore sulle bombe 1993 e 1994

In questa notizia si parla di: libro - biennio - procuratore - sangue

“Il biennio di Sangue”, in anteprima a Maratea il 12 luglio il nuovo libro del pm Tescaroli - C’è un cerchio che si chiude sabato sera in piazza Sisinni a Maratea. Qui il magistrato Luca Tescaroli presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo libro “Il biennio di sangue 1993-1994” (Paper First, la casa editrice del Fatto).

Sbarca a Maratea con l’anteprima nazionale del libro di Luca Tescaroli “Il Biennio di Sangue”, la quinta edizione del Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d’inchiesta, rassegna di libri e dibattiti nata in costiera sorrentina e poi diventata itinerante. Vai su Facebook

Il biennio di sangue . Il libro del procuratore sulle bombe 1993 e 1994; Il Biennio di sangue della mafia raccontato da Luca Tescaroli; “Il biennio di sangue”, Luca Tescaroli presenta il suo nuovo libro.

"Il biennio di sangue" . Il libro del procuratore sulle bombe 1993 e 1994 - La ricostruzione di Tescaroli della lunga e sanguinosa stagione stragista "Importante conservare la memoria e il ricordo per creare una sorta di monito". lanazione.it scrive

“Il biennio di Sangue”, in anteprima a Maratea il 12 luglio il nuovo libro del pm Tescaroli - Il pm che indagò sulle stragi mafiose degli anni '90 torna a Maratea, dove sopravvisse a un attentato nel 1997 ... Da ilfattoquotidiano.it