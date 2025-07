Il batterio mangiacarne è letale e si trova anche in Italia Dalla necrosi alle bolle emorragiche | cosa sappiamo su Vibrio vulnificus

La comunità scientifica si interroga sul batterio mangiacarne: un nemico che fa più paura con l'intensificarsi dei cambiamenti climatici.

Batterio mangiacarne uccide 4 persone, Bassetti: “Colpa del clima” - (Adnkronos) – “Emergenza in Florida: 4 morti solo in questo 2025 per un’infezione sostenuta da un batterio chiamato Vibrio vulnificus”, un germe definito “batterio mangiacarne” e che sta rappresentando una minaccia crescente per l’uomo, complice il cambiamento climatico.

Malattia horror, batterio mangiacarne uccide quattro persone: “Attenti se li mangiate” - Negli ultimi anni, il rischio di infezioni gravi causate da batteri emergenti è cresciuto in modo significativo, ponendo nuove sfide per la salute pubblica.

Il batterio "mangiacarne" fa 4 morti. "Occhio a molluschi e ostriche" - Un nuovo allarme sanitario arriva dagli Stati Uniti, e più precisamente dalla Florida, dove nei primi mesi del 2025 sono già morte quattro persone a causa di un’ infezione provocata dal Vibrio vulnificus, un batterio noto come “ mangiacarne”.

