C ’è una data che ogni anno scivola sempre più indietro sul calendario, come un segnale d’allarme che diventa via via più insistente. È l’ Earth Overshoot Day, il giorno in cui l’umanità ha consumato tutte le risorse biologiche che il Pianeta è in grado di rigenerare in dodici mesi. Quest’anno quella data è oggi: 24 luglio 2025. Da domani e per il resto dell’anno, vivremo “in rosso”, intaccando un capitale ecologico che non si rinnova. Estate da record per il caldo. L’Onu lancia l’allarme: è iniziato il collasso climatico X Al 24 luglio, la Terra ha già esaurito le sue risorse. La seconda brutta notizia è che, rispetto al 2024, abbiamo anticipato di otto giorni lo sforamento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il 24 luglio è l'Earth Overshoot Day, in anticipo di otto giorni rispetto al 2024: l’umanità ha già consumato ciò che la Terra può produrre in un anno intero