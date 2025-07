Ignoto 3 un altro cadavere? Possibile L' ipotesi choc su Garlasco

La contaminazione sulla garza utilizzata per fare il tampone orofaringeo a Chiara Poggi non è un'ipotesi remota per il dottor Alberto Bonsignore, direttore di Medicina Legale dell'ospedale Gaslini di Genova, che è stato intervistato dal programma Zona Bianca sul caso dell'omicidio di Chiara Poggi. " Da quello che abbiamo potuto apprendere, nella relazione autoptica si parla di tampone orofaringeo mentre poi sembrerebbe che il prelievo che è stato eseguito, è stato eseguito tramite una garza ", ha spiegato il medico. " Abitualmente le garze vengono aperte all'inizio dell'autopsia, vengono posizionate su un carrellino a disposizione dell'operatore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ignoto 3 un altro cadavere? Possibile". L'ipotesi choc su Garlasco

"Una mano sulla bocca lascia segni inequivocabili." A smontare l'ultima ipotesi investigativa sull'omicidio di Chiara Poggi è il consulente della famiglia, Marzio Capra. Secondo l'esperto, se la giovane avesse davvero morsicato il suo aggressore, nella sua boc

