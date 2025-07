Ibiza Altea indossa la collana di Daniele Iaià dopo Too Hot To Handle la confessione in diretta Instagram

Ibiza Altea in diretta Instagram stasera ha indossato la collana che Daniele IaiĂ le ha regalato durante la loro avventura a Too Hot To Handle Italia. "L'ho sempre avuta" ha dichiarato la modella che sembrerebbe essere ancora vicina al concorrente romano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’Isola dei Famosi debutta con imprevisti: Giarrusso infortunato ed esclusa Ibiza Altea - La diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi ha debuttato ieri sera su Canale 5 con una serata piena di colpi di scena e mistero.

Chi è Ibiza Altea, fidanzato e vita privata della naufraga de “L’Isola dei Famosi” - Ibiza Altea è una modella di origine italo-americana, figlia dell’ex deputato nuorese e giornalista, Angelo Altea e dell’ex modella Priscilla Wilkes.

Isola dei Famosi, Ibiza Altea svela un retroscena sull’accendino - Playa Uva a rischio incendio: fuoco acceso con un accendino dai “giovani”. Una leggerezza che poteva trasformarsi in disastro.

Too Hot to Handle Italia, Ibiza Altea svela il suo “segreto” a Daniele Iaià: la reazione di lui - Tra chi ha deciso di mettersi in gioco c’è anche Ibiza Altea, che doveva essere tra i protagonisti dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, sebbene poi all’ultimo abbia dovuto rinunciare per via ... Riporta isaechia.it

Ibiza Altea: Tajemství a necekané pravdy z Itálie, která je príliš horká na to, aby se s ní dalo manipulovat - Ibiza Altea ha rivelato un segreto straziante a Too Hot To Handle Italia: è una madre vedova. Si legge su notizie.it