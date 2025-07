Presidente e direttore dell’azienda dei rifiuti, nominati in passato dal centrodestra, smentiscono l’ex vicesindaco: “Era a conoscenza dei costi in crescita per il 2026”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - I vertici di Amiu contro Piciocchi: “Sapeva dell’aumento della Tari”