I talk show dell’estate La magia in uno scatto Quando la foto ’parla’

GROSSETO Sabato prossimo sempre alle 18, ospite del talk show di Giancarlo Capecchi alle Terme Marine, sarĂ Umberto Stefanelli, fotografo romano di caratura internazionale, che si è perfezionato artisticamente a New York, la metropoli che lo ha spinto ad esprimere la sua creativitĂ e a sviluppare il suo stile originalissimo di fotografare, rielaborando le immagini con tecniche sempre piĂą innovative. Dopo l’attacco terroristico alle torri gemelle, in quel tragico 11 settembre 2001, che Stefanelli ha documentato fin nei piĂą agghiaccianti particolari, l’artista-fotografo prende la decisione di lasciare gli Stati Uniti attratto dalle nuove esperienze che avrebbe fatto nel continente asiatico, e giĂ deciso a privilegiare la Cina, con il suo fascino, le sue contraddizioni e i suoi cambiamenti, e il Giappone terra di antica civiltĂ , di protagonismi storici, di tradizioni che si possono definire valori; samurai implacabili ma “con onore”, geishe colte e raffinate che intrattengono gli ospiti delle case da te, danzano, conversano affabilmente e sempre sorridenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I talk show dell’estate. La magia in uno scatto. Quando la foto ’parla’

"Sapori del Mare", il talk-cooking show a Tipicità in Blu per incentivare il riuso contro lo spreco alimentare - ANCONA – AnconAmbiente conferma il suo impegno concreto verso la sostenibilità ambientale partecipando, per il terzo anno consecutivo, alla dodicesima edizione di “Tipicità in Blu”, la rassegna che celebra la cultura del mare, in programma ad Ancona dal 17 al 23 maggio 2025.

Scenari globali e sfide per l’oreficeria al centro del talk show di OroArezzo - I padiglioni di OroArezzo hanno fatto da sfondo ad un importante momento di confronto sullo scenario economico internazionale e sulle ricadute per il settore orafo italiano.

Torna su Rai 3 il talk show di Piero Chiambretti con Anna Lou Castoldi e Francesca Pascale ospiti fisse del programma. Ospiti di questa sera Rosy Bindi e Albano - F ra varietà , comedy show e talk: r icomincia questa sera alle 21.20 su Rai 3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi, il programma di Piero Chiambretti che racconta l’universo femminile in tutte le sue sfumature, con particolare attenzione all’attualità , alla cronaca, alla società .

Teatro, musica e magia sotto le stelle… Dal 18 luglio al 17 agosto torna una delle tradizioni più belle dell’estate eugubina: la 64ª Stagione Estiva al Teatro Romano. Un luogo senza tempo che, da più di sessant’anni, accoglie spettacoli, concerti e grandi Vai su Facebook

