«I senatori devono lavorare di più», la strigliata di La Russa contro i weekend prolungati. E c'è chi chiede lo smartworking «come per i deputati».

Niente fughe anticipate, nĂ© lunedì di recupero: al Senato si resta operativi tutta la settimana. A chiederlo, con una lettera dai toni formali ma dal retrogusto amaro di una “strigliata”, è stato il presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa, che martedì 22 luglio ha scritto ai presidenti di Commissione – tutti esponenti del centrodestra – sollecitandoli, di fatto, a intensificare il lavoro per evitare ulteriori ritardi nell’esame dei provvedimenti in Aula a ridosso della pausa parlamentare estiva. Le riunioni anche di lunedì e venerdì. Nella missiva visionata dal Fatto Quotidiano, La Russa dice di rappresentare «l’urgenza, dove necessario, di riunioni anche il lunedì e il venerdì», per dedicare quei giorni «ad audizioni e altre fasi istruttorie, così da garantire la piena operativitĂ delle Commissioni, con votazioni il martedì mattina e il giovedì pomeriggio ». 🔗 Leggi su Open.online