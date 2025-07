I negoziati su Gaza su uno yacht ad Olbia in Costa Smeralda | è un’ipotesi reale

No, non è una puntata di Black Mirror: il futuro di Gaza potrebbe decidersi su uno yacht a Olbia. L’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff è arrivato questa mattina in Sardegna  e, considerato che dovrebbe restare in Costa Smeralda sino a domenica, ha deciso di lavorare per portare avanti le fasi preliminari dei negoziati di pace su Gaza. Inoltre, discuterĂ del rilascio degli ostaggi insieme al ministro israeliano Ron Dermer, e al primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. I negoziati per Gaza si faranno su uno yacht a Olbia?. Ad oggi, Hamas ha confermato di aver giĂ presentato risposta in merito al cessate il fuoco di 60 giorni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

