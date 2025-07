I negoziati per il cessate il fuoco a Gaza sono saltati | nessun accordo tra Hamas Usa e Israele

L'annuncio è arrivato direttamente dall'inviato speciale statunitense Steve Witkoff che ha parlato senza mezzi termini di un fallimento dei colloqui di Gaza per colpa di Hamas e di una posizione "egoistica" del gruppo palestinese.

Gaza, Rackete (Left) svicola su Hamas – Video - (Adnkronos) – L’eurodeputata della Left Carola Rackete (indipendente, Germania), nota in Italia come ‘la Capitana’ dai tempi del governo Conte uno, evita di rispondere su un nodo politicamente molto delicato, ovvero se la Sinistra consideri o meno Hamas, i Fratelli Musulmani e le organizzazioni sunnite in generale come alleati politici nella lotta in sostegno alla […]

Israele ordina evacuazione nella Striscia di Gaza: attacco imminente dopo razzi di Hamas - L'esercito israeliano (Idf) ha ordinato l'immediata evacuazione di alcune zone del nord della Striscia di Gaza da parte dei civili: un'azione che normalmente preannuncia un attacco imminente.

Netanyahu: "Siamo alla vigilia di un'invasione massiccia di Gaza" | Hamas: "Inutile parlare di tregua, non siamo più interessati" - Israele e Usa attaccano gli Houthi nello Yemen: due morti e oltre 40 feriti. Sganciate 50 bombe, distrutto il porto di Hodeida

Gaza,ministro dell'ultradestra israeliana:"Tutta la Striscia sarà ebraica,la stiamo cancellando".Witkoff a Olbia, ipotesi negoziati su yacht in Costa Smeralda.Hamas risponde alla proposta di cessate il fuoco.L'Ufficio di Netanyahu:"Praticabile",e richiama in patria

ACCORDO PER GAZA: "LEADER HAMAS IRRAGGIUNGIBILI, NEGOZIATI IN STALLO" I colloqui per un cessate il fuoco a Gaza e un accordo per il rilascio degli ostaggi non sono andati avanti questo weekend a causa dell'impossibilità dei negoziatori di Ham

L'esercito israeliano ha appena annunciato di aver preso di mira il Libano meridionale con attacchi aerei; Guerra MO, Tel Aviv: Gaza sarà ebraica. Witkoff: negoziati falliti per egoismo Hamas.

