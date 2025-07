I migliori tiratori in gara sul Titano

Tutto è pronto a San Marino per il Campionato italiano di tiro con la balestra. Organizzato dalla Federazione italiana balestrieri, quest'anno l'appuntamento è ospitato dai 'colleghi' della Federazione sammarinese. Sabato alle 21.30, a Campo Bruno Reffi, andrà così in scena una delle sfide più affascinanti del calendario balestriero. Cinque le città protagoniste: San Marino, Lucca, Pisa, Massa Marittima e Volterra. In pedana, cinque città dalla lunga tradizione balestriera; tutt'intorno, l'atmosfera vibrante della storia che rivive tra i costumi, gli stendardi, i tamburi e gli sguardi tesi dei balestrieri pronti a scoccare.

