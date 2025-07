I maestri delle truffe agli anziani | mettono a segno 25 colpi rubando soldi e gioielli per 700mila euro

Maestri delle truffe agli anziani. Tre napoletani in grado di raggirare 25 fra nonni e nonne. Raggiri importanti, che hanno permesso ai tre di portare via oltre 700mila euro. Soldi, oro, gioielli, i malviventi sono stati arrestati dai carabinieri in due indagini, una a carico di due cittadini. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Truffe ad anziani per 400mila euro a Roma, 2 arresti - Gli inganni con il “finto nipote in difficoltà economiche per pagamenti insoluti o a seguito di incidente stradale”, o con il “finto avvocato o rappresentante delle forze dell’ordine” ... Scrive rainews.it

Arrestati i re delle truffe agli anziani, quasi 30 colpi da 700mila euro a Roma: erano tutti napoletani - Una rete di truffatori seriali specializzata nel raggiro di anziani è stata smantellata dai Carabinieri della stazione di Roma Porta Portese, che – su mandato della Procura di ... msn.com scrive