I film della settimana scelti da Internazionale

Da Presence di Steven Soderbergh a Bring her back di Danny e Michael Philippou. Le recensioni della stampa straniera. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - I film della settimana, scelti da Internazionale

In questa notizia si parla di: film - settimana - scelti - internazionale

Cansiglio, al via le riprese del nuovo film di Ridley Scott: dureranno una settimana - Cento milioni di dollari di budget, uno dei registi più acclamati di Hollywood e un cast di grandi nomi sono i grandi punti di forza di "The dog stars", kolossal prodotto da 20th Century Fox le cui riprese inizieranno lunedì 12 maggio per concludersi venerdì.

Film in uscita questa settimana al cinema (12 maggio – 18 maggio) - Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 12 maggio al 18 maggio.

I migliori film in streaming di Barry Keoghan, questa settimana nelle nostre sale con Bird - L'attore irlandese torna al cinema con il film diretto da Andrea Arnold. Apprezziamo il suo talento attraverso cinque dei suoi film in streaming.

Premio Gentile a 6 eccellenze. Scelti i nomi delle personalità di fama internazionale a cui andrà il riconoscimento Vai su Facebook

Ora #AlexanderPayne ha i suoi compagni di viaggio. La Biennale ha scelto le personalità del cinema che affiancheranno il presidente della giuria dell'82° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ? Sei nomi, che esprimono le anime più disp Vai su X

Torna il Terræ international film festival: giorni di cinema, fotografia, installazioni artistiche e live music; Biennale College Cinema 2025/2026: bando italiano aperto fino al 14 aprile; Cercasi attori non professionisti e volontari per la 12esima edizione di International Filmmaking Academy.

La 40ª Settimana Internazionale della Critica svela il nuovo cinema alla Mostra di Venezia - Leggi su Sky TG24 l'articolo La 40ª Settimana Internazionale della Critica svela il nuovo cinema alla Mostra di Venezia ... Si legge su tg24.sky.it

Alla Settimana Internazionale della Critica di Venezia sette coproduzioni europee in concorso - La sezione autonoma della Mostra di Venezia propone opere prime in anteprima mondiale per una 40ma edizione fatta con “coerenza, fame di novità e spirito anarchico” ... Lo riporta cineuropa.org