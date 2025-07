Con l’uscita de I Fantastici Quattro: Gl Inizi, abbiamo finito i film del Marvel Cinematic Universe del 2025. Il prossimo tassello sarĂ Spiderman: Brand New Day in uscita nel luglio del 2026 ma fortunatamente, nell’attesa, ci saranno le serie Disney+ Eyes of Wakanda (che debutterĂ il 27 agosto 2025), Marvel Zombies (che debutterĂ il 3 ottobre 2025), Wonder Man (che debutterĂ nel dicembre 2025) e Daredevil: Born Again Season 2 (che debutterĂ nel marzo 2026). Alcuni di questi show introdurranno nuovi personaggi nel MCU, non diversamente da Thunderbolts* e Ironheart, e First Steps non è da meno. Dai quattro personaggi principali ai cattivi del film, ecco tutti i personaggi confermati che finiranno per essere solo un altro volto familiare all’interno del roster in continua espansione del MCU. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - I Fantastici 4: Gli Inizi – Ecco tutti i 12 nuovi personaggi introdotti nel MCU