I centri in Albania? Ma quale spreco | l' accoglienza della sinistra costava 4 milioni al giorno

Un dossier di ActionAid e UniBari torna a far discutere sulle spese di gestione del centro migranti di Gjader. "L'operazione Albania è il piĂą costoso, inumano e inutile strumento nella storia delle politiche migratorie italiane", si legge nella nota con cui viene presentato il rapporto. "570mila euro sono i pagamenti fatti dalla Prefettura di Roma all'ente gestore Medihospes per 5 giorni di reale operativitĂ ", spiegano gli autori. Che poi stilano una media: "114mila euro al giorno per detenere 20 persone, tra metĂ ottobre e fine dicembre 2024, liberate poi tutte in poche ore". Neanche a dirlo, le opposizioni tornano all'attacco del governo, a partire dalla segretaria del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - I centri in Albania? Ma quale spreco: l'accoglienza della sinistra costava 4 milioni al giorno

'Cpr Albania operativo 5 giorni nel 2024,114mila euro al giorno' - Il Cpr di Gjader, in Albania, è stato effettivamente operativo nel 2024 per appena 5 giorni, con una spesa di 114 mila euro al giorno.

Migranti, dai Cpr eseguito solo il 10% degli ordini di rimpatrio. In Albania spesi 114mila euro al giorno - Nel 2024 il sistema dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) ha segnato un record negativo: solo il 10,4% delle persone che hanno ricevuto un provvedimento di allontanamento è stato rimpatriato dai centri italiani.

Migranti, ogni posto nei centri in Albania è costato più di 150mila euro: quanto ha speso il governo - I 400 posti nel Cpr di Gjader, in Albania, sono costati più di 150mila euro l'uno, quando una struttura simile in Italia aveva richiesto circa 20mila euro a posto.

