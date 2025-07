I campioni del mondo raggiungono la prima finale di euro dopo aver eliminato Die NationalElf

2025-07-23 23:47:00 Breaking news: La Spagna ha raggiunto la finale del campionato europeo femminile per la prima volta mentre hanno eliminato la Germania dopo un tempo extra in un incontro semifinale assorbente a Zurigo. Aitana Bonmati ha colpito al 113 ° minuto per dare a La Roja la prima vittoria in assoluto sulla Germania e ha organizzato una resa dei giunti con il boccone con l’Inghilterra in una ripetizione della finale della Coppa del Mondo dal 2023. In una partita di slancio costantemente spostante, entrambe le parti erano indebitate in modo non piccolo per i rispettivi portieri, che entrambi hanno realizzato una serie di risparmi impressionanti in 120 minuti elettrizzanti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com