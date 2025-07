I balzelli della Ue un pericolo per le aziende.

Siamo contrari a qualsiasi nuova tassa che colpisca le nostre imprese, che gi√† operano in un contesto fortemente condizionato da innumerevoli vincoli burocratici, pressione fiscale elevata e una crescente incertezza geopolitica. Ogni ulteriore carico rischia di compromettere la tenuta e lo sviluppo del nostro tessuto produttivo e di conseguenza sociale. In questo quadro, la proposta avanzata dalla Commissione Europea di introdurre un contributo sul fatturato delle imprese con ricavi superiori a 100 milioni di euro rappresenta una misura irragionevole e controproducente. Il cosiddetto Core, pensato per finanziare l'aumento del bilancio UE 2028-2034, colpirebbe migliaia di imprese che operano all'interno dell'Unione e che gi√† oggi fronteggiano dazi e condizioni di concorrenza meno favorevoli rispetto ai competitor mondiali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

